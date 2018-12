"Porte aperte". Al Barcellona per De Jong e De Ligt. È questa, sostanzialmente, l'apertura di Mundo Deportivo. Letteralmente, sarebbe "de par en par". Frase idiomatica spagnola che indica appunto l'apertura completa. Nel caso specifico, ai blaugrana per l'arrivo dei due gioielli dell'Ajax, seguiti anche in Italia. I due giocatori aspettano la chiamata del Barcellona, che però valuta: la doppia operazione costerebbe tanto, forse troppo.