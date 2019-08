Nuova Ferrara: "SPAL presenta casacca oro e si riprende il Mazza"

© foto di stefano tedeschi

Grandi novità in casa SPAL, riportate in prima pagina dall'edizione odierna de La Nuova Ferrara, che titola: "La SPAL presenta la casacca oro e si riprende il Mazza". E' avvenuta ieri la presentazione delle maglie per la prossima stagione, con la prima classica biancazzurra, la seconda rossa e la terza che regala una sorpresa ai tifosi: è completamente color oro. Novità anche per quanto riguarda lo Stadio Mazza: sono arrivate le firme di Lodi e Maggi per il Comune, così la SPAL potrà giocare già domenica in Coppa Italia nel suo stadio.