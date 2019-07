Nuovo Quotidiano del Sud: "Lecce, tre colpi per partire"

Anche il Lecce si prepara al prossimo campionato di Serie A, dopo la doppia promozione che ha portato i salentini dalla Serie C alla massima categoria. Sul Nuovo Quotidiano del Sud, edizione di Lecce, nel taglio alto c'è anche uno spazio dedicato allo sport: "Tre colpi per partire" si legge, con riferimento ai tre acquisti che servono ai giallorossi per rinforzare la squadra. I salentini, in particolare, sono sulle tracce di un portiere, un centrale difensivo e un bomber di razza.