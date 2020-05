Nuovo Quotidiano di Puglia (ed. Lecce): "L'altolà di Liverani: no a play off e play out"

"L'altolà di Liverani: no a play off e play out, non si cambiano in corsa le regole". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna del Nuovo Quotidiano di Puglia. Il tecnico del Lecce è contrario al piano del presidente federale Gravina di introdurre playoff e playout qualora non si riesca a chiudere regolarmente la stagione.