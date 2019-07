© foto di Alessio Del Lungo

"Cresce la febbre per il Lecce in A: in poche ore altri 2.200 abbonamenti". Questo il titolo che dedica alla squadra di Liverani il Nuovo Quotidiano di Puglia questa mattina in edicola. Numeri da record ed entusiasmo alle stelle per la prossima stagione che portano il totale degli abbonamenti a quota 8.200. Ieri intanto è iniziato ufficialmente il ritiro di Ristoppia.