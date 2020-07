Nuovo Quotidiano di Puglia: "Conte mantiene in pista il Lecce ma a Bologna servono 3 punti"

Impegno decisivo questo pomeriggio per il Lecce. La squadra di Liverani scenderà in campo a Bologna per tentare di accorciare il divario di punti con il Genoa, sconfitto ieri dall'Inter. Questo il titolo dell'edizione odierna del Nuovo Quotidiano di Puglia: "Conte mantiene in pista il Lecce ma a Bologna servono tre punti".