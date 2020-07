Nuovo Quotidiano di Puglia: "Il giorno di Genoa-Lecce: una sfida che vale una finale"

"Il giorno di Genoa-Lecce: per i giallorossi una sfida che vale una finale". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna del Nuovo Quotidiano di Puglia. La formazione di Liverani sfiderà questa sera al "Ferraris" il Genoa di Davide Nicola in quello che è uno scontro salvezza decisivo per i salentini.