Nuovo Quotidiano di Puglia: "Il Via del Mare sarà gestito dal Lecce. Ok dalla giunta"

"Il Via del Mare sarà gestito dal Lecce. Ok dalla giunta". Questo il titolo in taglio basso dell'edizione odierna del Nuovo Quotidiano di Puglia. Nella giornata di ieri la giunta comunale ha dato l'ok per la concessione dello stadio alla società giallorossa.