"Lecce, all'Olimpico per un'impresa contro una Lazio in cerca di riscatto". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Nuovo Quotidiano di Puglia. I giallorossi saranno ospiti alle 15 dei biancocelesti di Simone Inzaghi, che vogliono rialzarsi dopo la batosta in Europa League per mano del Celtic.