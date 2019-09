Spazio anche per il Lecce nel taglio alto della prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia con il titolo seguente: "Un bomber in cantiere: Babacar si sente pronto". L'ex Sassuolo e Fiorentina è voglioso di cominciare questa nuova avventura e di segnare tanti gol per trascinare la sua nuova squadra al mantenimento della categoria.