Sull'edizione odierna del Nuovo Quotidiano di Puglia, nel taglio alto della prima pagina, c'è spazio anche per il calciomercato del neopromosso Lecce. "Una pista porta a Genova: Lecce interessato a Lapadula" si legge, con i giallorossi che avrebbero dunque individuato proprio in Gianluca Lapadula il rinforzo ideale per il reparto offensivo.