Sfida affascinante questo pomeriggio al Via del Mare. Il Lecce è pronto ad ospitare il Napoli di Carlo Ancelotti in una gara che prevede un grande pubblico sugli spalti. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Nuovo Quotidiano di Puglia: "L'allievo contro il maestro. Lecce-Napoli da spettacolo".