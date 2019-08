In prima pagina, il Nuovo Quotidiano di Puglia parla anche del Lecce, nel taglio alto del quotidiano. "Oltre 16mila abbonati. Oggi la risposta di Babacar", si legge: regna dunque l'entusiasmo presso i giallorossi per il ritorno in Serie A. Ma la squadra di Liverani è anche attiva sul mercato ed è ancora alla ricerca della sua nuova punta di diamante: potrebbe essere Khouma Babacar, dal quale si aspetta una risposta.