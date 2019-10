© foto di Alessio Del Lungo

"Lecce schiacciato in difesa, solo Gabriel limita il passivo". Questo il titolo nella parte centrale del Nuovo Quotidiano di Puglia in edicola questa mattina. Giallorossi sconfitti a Bergamo dall'Atalanta per 3-1. Si salva solo il portiere che evita il peggio, ma la squadra di Liverani è stata schiacciata quasi sempre all'interno della propria metà campo dagli avversari.