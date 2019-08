© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lecce attivo sul mercato. I giallorossi hanno chiuso per Farias e Rispoli e adesso sono a caccia di nuovi innesti nel reparto offensivo per Fabio Liverani. Questo il titolo dell'edizione leccese del Nuovo Quotidiano di Puglia: "Lecce, dopo Farias e Rispoli si stringe per l'attaccante".