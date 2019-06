© foto di Alessio Del Lungo

Nuovo Quotidiano di Puglia apre la sua edizione odierna con un titolo dedicato al Lecce: "Stangata sui salentini da 600mila euro per evasioni della gestione Tesoro". Fatture false nel biennio 2013-2014 per non pagare l'Iva. Le carte sono in Procura, adesso la domanda che sorge spontanea e che tutti si chiedono e chi dovrà pagare il saldo.