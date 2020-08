Nuovo Quotidiano di Puglia: "Lecce, una stagione in 90 minuti"

Sfida decisiva questa sera per il Lecce. La formazione di Liverani ospiterà il Parma nell'ultimo match di campionato. Per salvarsi i giallorossi dovranno vincere e sperare che il Genoa non batta il Verona. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna del Nuovo Quotidiano di Puglia: "Lecce, una stagione in 90 minuti. Liverani: 'Una finale, vinciamola'".