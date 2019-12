© foto di Alessio Del Lungo

Il Nuovo Quotidiano di Puglia in edicola questa mattina dedica uno spazio significativo in prima pagina al Lecce con il titolo seguente: "Concorrenti sconfitte, vittoria di platino". Tre punti che valgono triplo quelli di sabato sera a Firenze. Simone Tiribocchi che ha commentato la gara per Dazn esalta Gabriel e La Mantia: "Grandi protagonisti, meritano queste soddisfazioni".