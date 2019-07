© foto di Alessio Del Lungo

Il Nuovo Quotidiano di Puglia in edicola questa mattina dedica uno spazio, nel taglio basso della propria prima pagina, al Lecce con il seguente titolo: "Verso il record di abbonati". Il primato è di 13.524 tessere, ma l'entusiasmo per la squadra di Liverani è alle stelle e il dato rischia di essere migliorato ancora una volta. Intanto continuano ad essere venduti tagliandi per adesso e non sembra esserci il minimo sentore che possano smettere di essere comprati.