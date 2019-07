© foto di Alessio Del Lungo

Nuovo Quotidiano di Puglia in edicola questa mattina dedica uno spazio al Lecce nel taglio basso della sua prima pagina con il titolo seguente: "Liverani detta le regole del gruppo. Sfondata quota 10mila abbonati". I calciatori sono tornati al lavoro, ieri, ed il tecnico ha già dettato le regole per mantenere gli equilibri all'interno del gruppo che vedrà come collaboratore quest'anno anche Cesare Bovo. Intanto gli abbonamenti volano e sforano già i 10.000.