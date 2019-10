© foto di Alessio Del Lungo

Spazio al centro della prima pagina nell'edizione odierna del Nuovo Quotidiano di Puglia per il Lecce con il titolo seguente: "Liverani squalificato: salta la super-sfida contro la Juventus, ma è in arrivo il ricorso". Un turno di stop dopo l'espulsione a San Siro. Il tecnico non sarà in panchina contro i bianconeri nella sfida di sabato e rimedia anche un ammenda di 10mila euro.