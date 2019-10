Nuovo Quotidiano di Puglia, Majer: "Milan? Attenzione a Rebic"

© foto di Alessio Del Lungo

Nuovo Quotidiano di Puglia (ed. Lecce) in edicola questa mattina dedica uno spazio alla squadra di Liverani nel taglio alto della sua prima pagina con le parole di Zan Majer: "Il Milan? C'è ottimismo, ma attenzione a Rebic". Il centrocampista sloveno si dice dunque fiducioso, ma mette in guardia sull'attaccante croato ex Eintracht.