In prima pagina, il Nuovo Quotidiano di Puglia parla della squadra del Lecce. Taglio alto dedicato alle parole del centrocampista Marco Mancosu: "Torno in A per essere protagonista". A trent'anni, è l'ora del rilancio per il prodotto del vivaio del Cagliari: aveva debuttato nella massima serie (con gol) nella stagione 2006/2007 ad appena 18 anni. Ora, il ritorno: per essere protagonista, appunto.