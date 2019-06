Nuovo Quotidiano di Puglia, Palombi: "Grazie di tutto, Lecce"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Nuovo Quotidiano di Puglia (ed. Lecce) in edicola questa mattina dedica in taglio alto uno spazio ai pugliesi con le parole di Simone Palombi che torna alla Lazio dopo il prestito di quest'anno: "Grazie di tutto". L'attaccante quest'anno in Serie B ha totalizzato 29 presenze mettendo a segno ben 8 gol e fornendo 1 assist.