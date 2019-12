© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sfida dell'ora di pranzo può valere molto in chiave salvezza. Il Lecce ospiterà al Via del Mare il Genoa per una gara non adatta ai deboli di cuore. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Nuovo Quotidiano di Puglia: "Il Genoa al Via del Mare, per il Lecce un'occasione d'oro".