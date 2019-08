Nuovo Quotidiano di Puglia, Sticchi Damiani: "Attaccante? Si può"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Nuovo Quotidiano di Puglia di questa mattina dedica uno spazio nel taglio basso della sua prima pagina al Lecce con le parole del presidente Sticchi Damiani: "Un altro attaccante? Si può fare". Cresce quindi l'entusiasmo tra i tifosi salentini per la prossima stagione, quella dove tornano in un palcoscenico importante come quello della Serie A.