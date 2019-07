Nuovo Quotidiano di Puglia sul Lecce: "Alla prima i conti con Conte"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Nuovo Quotidiano di Puglia nella parte centrale della sua prima pagina in edicola questa mattina affronta la tematica relativa al Lecce con questo titolo: "Scherzo del calendario. Alla prima i conti con Conte". Esordio a San Siro contro i nerazzurri per i giallorossi. Poi il Verona al Via del Mare. Liverani commenta così: "Ci attende un esordio difficile, nella Scala del calcio italiano".