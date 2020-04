Olé: "Da Tevez a Scocco, i migliori giocatori in scadenza nei top club argentini"

Interessante approfondimento del quotidiano argentino Olé, che nelle ultime ore ha dedicato ampio spazio ai giocatori in scadenza di contratto. Analizzata la situazione dei giocatori che militano nei top club del campionato sudamericano con un contratto in scadenza a giugno.

Nel Boca Juniors, il calciatore più in vista è senza dubbio Carlos Tevez: nonostante la parola data alla società per un rinnovo, l'Apache al momento è ancora in scadenza. Nella stessa squadra, da monitorare anche i nomi di Marcos Díaz, Franco Soldano e Nahuel Molina Lucero, in conflitto col Boca .

In casa River Plate, Marcelo Gallardo ed Enzo Francescoli devono definire il futuro di quattro giocatori in squadra: Ignacio Scocco, Germán Lux, Enrique Bologna e Kevin Sibille

Il Racing in questi giorni sta definendo i nuovi contratti di Lisandro López e Iván Pillud. Più complicata la situazione di Darío Cvitanich, mentre per Javier García tutto dipenderà dalle altre offerte che arriveranno.

Ben nove i giocatori in scadenza in casa Independiente: Franco Vélez, Francisco Delorenzi, Matías La Mastra, Diego Mercado, Emanuel Mercado, Leandro Fernández, Mauricio Del Castillo, Andrés Roa e Lucas Abadie . Mentre il San Lorenzo deve far fronte ai rinnovi di Sebastián Torrico, Gonzalo Rodriguez, Gerónimo Poblete, Adam Bareiro, Fernando Monetti e Fabricio Coloccini.