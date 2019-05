ParmaLive.com: "Fratellanza tra blucrociati: un esempio da imitare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questo un estratto dell'ultimo editoriale di ParmaLive.com, che dedica ampio spazio al gemellaggio tra il Parma e la Sampdoria (prossime avversarie in campionato): "Parma-Sampdoria nello scenario dello stadio Tardini, con un gemellaggio da onorare e (magari) una salvezza da festeggiare. Questo è il programma e l'obiettivo per domenica prossima, quando le due squadre si ritroveranno a suggellare una fratellanza blucrociata. Sì, perché la bellissima iniziativa sposate dalle due società vedrà, grazie alla collaborazione dei due tecnici, il Parma indossare una versione gialloblu della maglia blucerchiata, mentre la Sampdoria, viceversa, scenderà in campo con una rivisitazione della crociata. "Not just colours" fa notare lo slogan: ed è proprio così, perché l'amicizia tra queste due gloriose società è uno degli esempi più positivi che ci possa essere nel calcio italiano di fratellanza tra tifoserie. In un periodo storico dove spesso gli stadi sono forieri di eventi negativi e violenti, il binomio Parma-Sampdoria è una reazione in controtendenza che dimostra come in questo sport non possa esserci solo del marcio".