QN, parla P. Virdis: "Juventus, ottima annata"

© foto di Alessio Del Lungo

Il QN ha intervistato in esclusiva Pietro Paolo Virdis, doppio ex della sfida tra Juventus e Milan di domenica sera, ed apre la sua sezione sportiva con le sue parole: "Bianconeri ottima annata". Il suo lavoro oggi è l'oste: "Con CR7 e il nuovo tecnico la Signora vola in alto. Soffro per il Diavolo, ma lo vedo in risalita".