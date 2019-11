© foto di Alessio Del Lungo

"Che Joya questa Juve". Il titolo di apertura della sezione sportiva del QN questa mattina sui bianconeri non lascia spazio ad interpretazioni e celebra la squadra di Sarri che si qualifica come prima. Dybala piega l'Atletico e ruba la scena a CR7. Paulo sempre più protagonista con una magia. Ronaldo ancora in ombra: e dalla Spagna danno per certo il sesto Pallone d'Oro al nemico Messi.