QS: "Calcio, meno 1 miliardo. Juve: stipendi tagliati"

La Juve è la prima squadra in Serie A ad aver tagliato gli stipendi. Il club bianconero, per far fronte all'emergenza coronavirus, ha trovato l'intesa con la squadra e con il tecnico Sarri per decurtare gli ingaggi risparmiando in quattro mesi 90 milioni di euro. Questo il titolo dell'edizione odierna di QS: "Calcio, meno 1 miliardo. Juve: stipendi tagliati".