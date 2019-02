© foto di Luca Bargellini

Allarme acceso in casa Juventus in vista del big match contro il Napoli di domenica sera. "CR7 fa tremare la Juve" si legge oggi sul taglio alto della prima pagina del QS. "Ha dolore alla caviglia: è a rischio per Napoli - si legge ancora -. Ronaldo ieri si è allenato a parte. Domenica probabile forfait di Douglas Costa".