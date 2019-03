© foto di Luca Bargellini

Con lo scudetto (l'ennesimo) in tasca e la Champions che potrebbe presto sfumare per Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è tempo di bilanci. La sensazione è che a fine stagione l'avventura bianconera del tecnico toscano arriverà a termine e su di lui, come ricorda il QS quest'oggi sulla sua prima pagina, spunta l'ipotesi spagnola: quella del Real Madrid.