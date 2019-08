© foto di Mattia Verdorale

"Tutti per uno". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani. Titolo dedicato a Sinisa Mihajlovic che ieri sera era sulla panchina del Bologna nonostante la malattia resa pubblica qualche settimana fa: "Mihajlovic torna in panchina a sorpresa e commuove l'intera Italia ad appena 40 giorni dall'annuncio della malattia".

Milan flop. Subito ko all'esordio - Spazio in taglio laterale anche ai rossoneri che al debutto stagionale perdono in casa dell'Udinese 1-0 grazie ad un gol dell'esordiente Becao.

Conte debutta a San Siro con Lukaku - Questa sera toccherà all'Inter. In taglio laterale viene dato spazio al debutto dell'Inter di Antonio Conte e di Romelu Lukaku stasera contro la neo promossa Lecce".