QS: "Icardi, no alla Roma. Tare riflette. Atalanta su Verdi"

Spazio al mercato, sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo. In taglio alto il giornale titola: "Icardi non vuole la Roma. Milan, che offerta a Tare. Juve: Higuain per Zaniolo". L'argentino dei nerazzurri vorrebbe restare a Milano, ma il club ha deciso di cederlo. Il ds della Lazio riflette se restare a Formello o se accettare la corte dei rossoneri, mentre i bianconeri vogliono mettere le mani sull'attaccante della Roma.

Atalanta su Verdi. La Dea vuole l'attaccante del Napoli su indicazione di Gasperini. L'ex Bologna non è riuscito a imporsi in azzurro nella prima stagione alla corte di Ancelotti.