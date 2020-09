QS: "Il Barça taglia Vidal e Suarez. Milan, Ibra ko. Lite AdL-Milik"

"Il Barça taglia Vidal e Suarez. Milan, Ibra ko. Lite AdL-Milik". Questo il titolo in taglio alto dell'edizione odierna di QS. L'Inter può finalmente accogliere il centrocampista cileno mentre la Juventus può continuare a trattare, nutrendo più fiducia, il Pistolero. Infortunio invece per Zlatan Ibrahimovic che tiene in apprensione Stefano Pioli in vista dell'impegno di giovedì in Europa League.

Torreira-Fiorentina - La Fiorentina è sempre a caccia di un regista. L'indiziato numero uno sembra essere Lucas Torreia, neanche in panchina ieri nell'esordio in Premier League dell'Arsenal. Questo il titolo in taglio basso: "I viola pensano a Torreira come regista".