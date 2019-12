QS: "Il Milan aspetta Ibrahimovic e studia il futuro di Piatek"

"Il Milan aspetta Ibrahimovic e studia il futuro di Piatek": così QS sulla sua prima pagina. Dubbi sulla permanenza in rossonero di Piatek. Il polacco sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative e potrebbe anche andare via a gennaio. Per questo i rossoneri continuano a cullare il sogno Ibra. I prossimi giorni saranno decisivi.