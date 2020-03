QS in apertura: "Anche CR7 in quarantena"

"Anche CR7 in quarantena". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS dopo il primo caso di Coronavirus tra i calciatori di Serie A: si tratta di Daniele Rugani. Juventus e Inter si metteranno in isolamento. Anche Cristiano Ronaldo, che è tornato a Madeira in Portogallo dalla madre (che non stava bene), dovrà stare in autoquarantena e al momento non potrà rientrare in Italia.