QS in apertura: "Big d'annata per sognare"

"Big d'annata per sognare". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani. Juve, Inter e Milan: si punta sui campioni over 30. Già pronto un biennale da 3 milioni a stagione per il difensore jolly della Roma. Marotta può chiudere anche per Vidal messo alla porta dal Barcellona. Suarez intriga la Juve, Kolarov firmerà con l'Inter e infine Ibrahimovic ha rinnovato col Milan. Affidamento sugli over 30 per Juve, Inter e Milan.