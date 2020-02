"Ibra scusa, prendo Lukaku". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna del QS in edicola stamani. All'interno del quotidiano è possibile trovare una lunga intervista al doppio ex di Milan e Inter che in vista del derby ha rilasciato alcune dichiarazioni: "In questa fase Conte indirizza le partite. Ibra-Lukaku? Un giocatore tra 26 e 30 anni dà il massimo. Qualche anno fa avrei scelto Ibrahimovic, oggi prendo Lukaku. Sta entrando nella fase della completa maturazione, Boniperti diceva sempre che dai 26 ai 30 anni si dà il meglio di sé. Ibrahimovic ne ha 38, il dinamismo non è più quello di un tempo. Per questo Milan va benissimo anche a quell’età, il suo arrivo è stato una panacea".