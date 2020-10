QS in apertura: "Covid e calcio, caso nazionale"

"Covid e calcio, caso nazionale". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola in riferimento ai casi di positività riscontrati in Under 21: "Oggi a Pisa in campo gli azzurri più piccoli per le qualificazioni europee. Il giallorosso Diawara contagiato in nazionale. la Figc non si piega all’agguato del virus e fa una cosa giusta sul piano della salute – evitando i rischi di contagio nella gara di oggi con l’Irlanda e valida per le qualificazioni all’Europeo – dando anche un segnale forte dal punto di vista sportivo. Sì perché a scendere in campo sarà l’Under 20 al posto della ‘21’ di Nicolato. La Figc ha ricevuto l’ok dall’Uefa per aggregare Cutrone, Ricci, Sottil e Tonali, che hanno già contratto l’infezione".