QS in apertura: "CR7 tradisce, la Juventus no"

"CR7 tradisce, la Juventus no". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani in riferimento alla gara di ieri sera tra Juventus e Milan. I bianconeri grazie al risultato dell'andata e al gol in trasferta volano in finale di Coppa Italia. Allo Stadium finisce 0-0 con il Milan che ha giocato dal 16' del primo tempo in dieci per un fallo killer di Rebic.