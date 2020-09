QS in apertura: "Fa tutto CR7 e salva la Juve"

"Fa tutto CR7 e salva la Juve". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola, in riferimento al pareggio di ieri sera tra Roma e Juventus, gara terminata sul risultato di 2-2: "Due doppiette siglano il 2-2 dell’Olimpico. Bianconeri due volte costretti a rimontare. Espulso Rabiot al 62’. Le scelte di Pirlo fanno discutere. Si sa: se hai Cristiano Ronaldo tutto può succedere. Una certezza che si può declinare in mille modi, sempre nuovi. Come quello andato di scena all’Olimpico. La Roma doveva vincere contro una Juve brutta e fragile, senza gioco e squinternata là dietro, però in grado di cavarsela perchè se hai quel gigante là davanti, anche tu puoi sembrare meno piccolo".