QS in apertura: "Fa tutto Ibra e il Milan vola"

"Fa tutto Ibra e il Milan vola". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani in riferimento alla vittoria del Milan contro la Sampdoria: "Due gol e un assist, per fugare ogni dubbio sul fatto che questo sia il suo, di Milan. Zlatan Ibrahimovic, 39 anni e non sentirli, ha creato una squadra plasmandola a sua immagine e somiglianza, sulla sua voglia di rivalsa, di stupire ancora".