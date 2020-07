QS in apertura: "Frenata Inter: Roma pro Juve"

"Frenata Inter: Roma pro Juve". L'apertura del QS si riferisce ovviamente alla gara di ieri sera finita in parità tra Rome e Inter, un risultato che di certo non aiuta le due squadre, ma fa sorriderei bianconeri: "In vantaggio con De Vrij è raggiunta e superata dalla Roma: Lukaku nel finale agguanta il 2-2. Ma per il primato è quasi una resa".