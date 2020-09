QS in apertura: "Frenata Juve, prima i conti"

"Frenata Juve, prima i conti". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola in riferimento al bilancio in rosso dei bianconeri di circa novanta milioni. Ieri è stata pubblicato una lettera di Andrea Agnelli agli azionisti Juventus sul sito bianconero dove il presidente ha trasmesso la drammaticità del momento che sta attraversando il calcio. Coniugare risultati e sicurezza dei conti è una sfida sempre più difficile. La crisi dovuta al Covid mette in discussione la crescita dell’intera industria calcio. Anche l'operazione Morata dimostra come la società bianconero non possa permettersi, al momento, di spendere cifre esorbitanti o altisonanti. Prima è necessario regolare i conti.