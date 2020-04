QS in apertura: "Governo diviso, calcio appeso a un filo"

"Governo diviso, calcio appeso a un filo". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani in riferimento alla ripresa del campionato. Sileri (viceministro per la Salute): "Ripartenza ma a porte chiuse". E una apertura c'è. Spadafora: "Al momento no". Però otto club di A vogliono lo stop.