QS in apertura: "Il calcio riapre Serie A e stadi"

vedi letture

"Il calcio riapre Serie A e stadi". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola in riferimento alla partenza del campionato e al ritorno dei tifosi allo stadio: "Ok della Regione a mille tifosi domani. Dal governo invece il sì per gli Internazionali di tennis a Roma. In 13 mila per la F1 a Imola. Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna che ha firmato un’ordinanza rompighiaccio per l’iceberg (in)decisionale del governo nella querelle stadi-spettatori. Entrino mille tifosi per vedere Sassuolo-Cagliari e ne entrino altrettanti per Parma-Napoli".