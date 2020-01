"Inter e Milan: è piazza affari". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani in riferimento ai movimento di mercato da parte delle due milanesi. In queste ultime ore di mercato Marotta cercherà di prendere il vice-Lukaku individuato in Islam Slimani, mentre per quanto riguarda i rossoneri sono in canna due colpi: Alexis Saelemaekers dall'Anderlecht e Antonee Robinson dall'Everton".